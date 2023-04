Bijzondere voorstelling op 4 mei over vergeten helden van kleur

De muzikale voorstelling ‘Vergeten Helden’ eert verzetshelden Boy Ecury uit Aruba, Anda Kerkhoven uit Indonesië, George Maduro uit Curaçao en Albert Wittenberg uit Suriname. In de Tweede Wereldoorlog zaten zij in het verzet in Nederland. Ze redden mensenlevens en pleegden verzet tegen de Duitsers. Deze heldendaden hebben ze met hun eigen leven moeten bekopen. Toch kennen maar weinig mensen hun verhaal.

Urban Myth en een sterrencast bestaande uit Shirma Rouse, Jeangu Macrooy, Sjors van der Panne, Birgit Schuurman en Monique Klemann eren op 4 mei Vergeten Helden van kleur uit de 2e Wereldoorlog met muziek en verhalen.

Samen met het publiek herdenken ze de heldendaden na de nationale Dodenherdenking om 21.00 uur in De Kleine Komedie. In de Tweede Wereldoorlog zaten zij in het verzet in Nederland. Ze redden mensenlevens, distribueerden voedselbonnen en streden tegen de Duitsers.

Ze gaven hun leven voor hun medemensen en de vrijheid van Nederland. Maar een plek in de geschiedenisboeken kregen ze niet. Op 4 mei krijgen deze helden het podium en eerbetoon dat ze verdienen.

Vergeten Helden is onder regie van Jörgen Tjon A Fong. De HAYP band o.l.v. Alvin Lewis begeleidt de cast. Filmpje: