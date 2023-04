Aanhoudingen na diefstal bouwmaterialen bij in aanbouw zijnde woning

De politie in Suriname heeft twee mannen en een vrouw in verzekering gesteld in verband met diefstal bij een in aanbouw zijnde woning.

Op 14 april deed een 42-jarige vrouw aangifte bij de politie van het wegnemen van enkele bouwmaterialen en goederen bij de woning die aan haar toebehoort. De benadeelde verliet haar woning die nog in aanbouw is, in goede staat. Nadat ze twee dagen later een controle deed constateerde zij dat er was ingebroken en dat er goederen zoals cement, tegels en drie houten deuren waren gestolen.

De zaak werd voor aan recherche Paramaribo overgedragen die gelijk startte met verder onderzoek. Tijdens dit onderzoek kwam het voertuig waarmee de verdachten de plaats hadden verlaten in beeld, waarna de 27-jarige bestuurder M.C. in de boeien werd geslagen.

Op aanwijzing van M.C. werd de 30-jarige C.G. aangehouden ter voorgeleiding. Aan de hand van de verklaringen kwam de 36-jarige vrouw E.G. in beeld als te zijn de opdrachtgever om de spullen uit de aanbouw zijnde woning weg te nemen. Zij verklaarde echter dat zij de spullen bij de twee mannen voor een bedrag van bijna 10.000 SRD heeft gekocht.

De goederen werden door de Surinaamse politie achterhaald en in beslag genomen. Ze zullen aan de rechtmatige eigenaar afgestaan worden. In afstemming met het Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten in belang van het verder onderzoek in verzekering gesteld.

Het onderzoek duurt voort.