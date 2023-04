Woning nabij gascilinder verkooppunt in brand gevlogen

Op de hoek van de Cornelisstraat en het Molenpad in Suriname is dinsdagmiddag brand in een woning uitgebroken. De bovenste verdieping van het drie lagen tellende pand is grotendeels door het vuur verwoest.

De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Het pand staat niet ver van een verkooppunt van gascilinders.

Volgens de eigenaar is de brand mogelijk begonnen bij de zekeringkast. Deze zou eerder ook al problemen hebben gegeven en was nagekeken door de EBS.

Het pand werd door twee mannen bewoond, waarvan een aan het werk was. De andere bewoner werd met schaafwonden per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De woning was niet tegen brand verzekerd maar wel op het elektriciteitsnet aangesloten. De politie van bureau Nieuwe Haven kwam ter plaatse voor onderzoek.