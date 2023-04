Nurmohamed: ‘Mensen die kritiek leveren moeten leren luisteren’

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname, vindt dat alle mensen die kritiek leveren op zijn uitspraken ‘het volk straffen‘ en ‘kip is ook duur, dus wat heb je te zetten in je vuilniszak?‘, hun verstand moeten gebruiken en beter moeten gaan begrijpen wat hij bedoelt.

“Het zijn 1 of 2 grappenmakers. Dat zijn de mensen die een keer wel de lagere school moeten gaan afronden, moeten leren luisteren en niet te veel naar Facebook moeten zitten kijken. We doen te weinig aan eigen scholing. Ik ben docent aan de universiteit, dus men moet geen grappen maken met mij”, zei de bewindsman maandag in het radioprogramma Bakana Tori.

De politicus benadrukte dat hij niet van plan is om zijn excuses aan de Surinaamse gemeenschap aan te bieden, omdat het inderdaad aan de gemeenschap te wijten is dat de NDP zoveel schade voor de huidige regering heeft achtergelaten.

“De vorige regering heeft ons vandaag de dag afgestraft. Niemand moet liegen voor me, want ik heb tijdens de campagne gezegd dat zodra de regering Bouterse komt, direct daarna het effect is dat we pinaren. Iedereen weet wat ik heb gezegd, maar er zijn altijd wat kleine tarantula‚Äôs ertussen die het leven zuur gaan maken. Ik ga geen tijd besteden aan dit soort mensen die misschien, omdat hun privileges zijn afgepakt, zo doen”, aldus Nurmohamed.

Ook de kritiek op de zware regenval het afgelopen weekend en het jaarlijks terugkerend probleem van wateroverlast, wuift hij af.

“Hier zie je weer het verstand van mensen in Suriname. Ik breng geen regen. God brengt regen en nog de duivel brengt misschien regen. Iedereen moet gaan bidden en luisteren naar het woord van God. Er zullen nog meer dingen op deze aarde gebeuren. Er zullen aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en grote overstromingen komen. Er gaat droogte zijn”, aldus de VHP’er.