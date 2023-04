Man tijdens uitzetten van visnetten verdronken: lijk geborgen

Een 48-jarige man is maandag tijdens het uitzetten van visnetten verdronken. Dit gebeurde te Wangati in Suriname, waar hij samen met zijn zwager aan het vissen was.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de zwager dat het niet de eerste keer is, dat hij en het slachtoffer Ruben samen zijn gaan vissen. Ze hebben eerst gehengeld, en besloten daarna de visnetten uit te zetten.

Dicht bij de duiker was het water onstuimig. Ondanks dat zette Ruben de netten uit. Hij besloot zwemmend terug te komen, maar ter hoogte van de duiker verdween hij plotseling in de diepte.

De zwager zegt dat hij naar de andere kant van de duiker liep om te kijken of hij daar was, maar kon Ruben nergens vinden. Na een zoekactie van een half uur liep de zwager naar voren waar hij bereik met zijn telefoon had. Hij schakelde daarna de Surinaamse politie in.

Enkele duikers van Paramaribo zijn naar Moengo getogen waar het geval zich heeft voorgedaan. Het ontzielde lichaam werd uiteindelijk in de nabije omgeving van de duiker aangetroffen en geborgen.

Het lichaam van Ruben wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.