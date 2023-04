Jones: “Tassen met US dollars uitgevoerd via Backtrack route”

NDP-parlementariër Ebu Jones zegt informatie te hebben gehad dat er tassen met US dollars via de Backtrack route in Nickerie worden uitgevoerd naar buurland Guyana. Deze trend is volgens hem ook debet aan de stijging van de dollarwisselkoers in Suriname.

“Dat brengt ook een schaarste aan US dollars met zich mee. Als die informatie correct is, is punt twee. Maar je hoort die geluiden. Het is taak van de overheid om na te gaan of dit juist is”, benadrukte de NDP’er uit het rijstdistrict in een Tv-interview.

Hoewel er een controlepost is die moet toezien op het personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana, blijkt volgens de volksvertegenwoordiger in de praktijk dat er geen enkele controle daar plaatsvind.

“Je hebt noch de politie noch de douane. Geen enkele autoriteit zit daar, waardoor die ruimte wel is voor een dergelijke actie”, beweert Jones.

Ondanks het Surinaams parlement niet lang terug een themavergadering heeft gehouden om het wisselkoersvraagstuk te bespreken en de president daarbij verschillende koersbeteugelingsmaatregelen heeft aangekondigd, is niets daarvan te merken in de praktijk.

De gemiddelde koers door de Centrale Bank van Suriname maandag genoteerd is SRD 37,392 voor de US-dollar en SRD 41,114 voor de euro. De cambiokoers voor de aankoop van US-dollar bedroeg SRD 38,65. De euro werd voor 40,60 verkocht.