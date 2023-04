Buschauffeur (64) besteelt slachtoffer verkeersongeval

De 64-jarige buschauffeur Ronald W. heeft op zondag 9 april een slachtoffer van een verkeersongeval aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname bestolen. In plaats van hulp bieden aan het slachtoffer, heeft hij een ring en een oorknop van 3.5 gram weggenomen.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het slachtoffer in de vroege ochtend van die bewuste dag met zijn auto in de trens was beland. De buschauffeur reed langs en stopte toen hij het geval zag.

Hij stapte uit en begaf zich in de auto van het slachtoffer, waar het slachtoffer in een benaderde situatie verkeerde. Het slachtoffer vroeg hem om hulp. De buschauffeur nam echter goederen van het slachtoffer weg en liet hem in die toestand achter.

Een alerte buurtbewoner die dit zag schakelde de politie van Livorno in, die voor onderzoek ter plaatse ging.

De bewoner heeft een beschrijving van de buschauffeur bij de politie gegeven. Aan de hand van die beschrijving en de bus die hij reed, werd de verdachte afgelopen vrijdag opgespoord en aangehouden.

De gestolen ring is teruggevonden, maar de oorknop niet. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ronald in verzekering gesteld.