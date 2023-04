Brunswijk per helikopter naar Afobakadam om situatie te bekijken

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft zich maandag persoonlijk georiënteerd bij de Afobakadam in Suriname. Hij is per helikopter afgereisd naar Brokopondo om, zoals aan hem gerapporteerd is, na te gaan als er inderdaad een klein deel van de erosielaag van de stuwdam is afgebrokkeld door de hevige regens.

Gezien de ernst van de zaak vond hij het noodzakelijk om meteen naar het gebied af te reizen. Na zijn oriëntatie en op basis van verkregen informatie van deskundigen roept de vp de Surinaamse samenleving op om niet in paniek te raken.

Staatsolie Power Company Suriname NV (SPCS) heeft in een verklaring gemeld dat de damstructuur zelf niet is aangetast of in gevaar is. De breuk is ontstaan bij een gedeelte van de onderhoudsweg langs de dam. Momenteel wordt de breuk gerepareerd.

“Door de zware regenval in het afgelopen etmaal is een klein deel van een onderhoudsweg aan de voet van de Afobakadam weggespoeld. Deze onderhoudsweg vormt geen onderdeel van de hoofdstructuur van de dam. De integriteit van de dam is voor honderd procent gegarandeerd, wat ook wordt bevestigd door reguliere monitoringsmetingen van SPCS”.

Brunswijk hoopt dat met de verklaring de samenleving is gerustgesteld.