Voortvluchtig koppel in zaak doodgestoken Marlon aangehouden

In de spraakmakende zaak, waarbij de 43-jarige Marlon Joval na ruzie met een koppel door een vrouw werd doodgestoken, heeft de politie in Suriname het voortvluchtig koppel aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 23-jarige Celine V. en haar 24-jarige vriend Glen G. Ze werden na de daad al vluchtend op beeld vastgelegd (foto).

Volgens het onderzoek van de Surinaamse politie kregen Marlon en zijn partner tijdens het borrelen aan de Waterkant een woordenwisseling met een ander koppel. Na de woordenwisseling verlieten beide koppels de locatie, maar op een bepaald moment kwamen ze elkaar weer tegen aan de Fred Derbystraat.

Er ontstond wederom een woordenwisseling tussen hen die uitmondde in een steekpartij, met voor Marlon het noodlottige gevolg. Na de daad verliet het koppel de plek op de bromfiets. Ze werden nog gevolgd door medewerkers van een security bedrijf dat hen heeft gefilmd.

Celine werd vandaag in een winkel aan de Bakkieweg aangehouden door Kapitale Delicten in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Glen werd bij zijn werkplaats aangehouden. Vernomen wordt dat het moordwapen eveneens is aangetroffen en in beslag is genomen.

Sedert gisteren werden er beelden van het koppel door de familie verspreid op social media. Er werd een bedrag van 1.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Of de aanhouding hierdoor komt, is niet duidelijk. Beide personen werden in het ressort Santodorp aangehouden en daarna overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Het onderzoek in deze zaak duurt voort

De redactie van Waterkant.Net sprak vorige maand met Xiomara die vertelde wat er die nacht is gebeurd: