Ontvluchte 14-jarige arrestant weer aangehouden

De 14-jarige U.C. is vandaag door de politie van bureau Nieuwe Haven, in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo in Suriname (RBTP), wederom aangehouden en achter tralies gezet.

De jeugdige arrestant zag zijn kans schoon om zondagavond vanuit bureau Nieuwe Haven te vluchten.

U.C. is voor diefstal in verzekering door de Jeugdpolitie. In belang van het onderzoek werd hij overgebracht naar bureau Nieuwe Haven, waar hij tijdens toiletbezoek kans zag te ontvluchten.

Na goed speurwerk kon U.C op zijn woonadres in het ressort Livorno wederom worden aangehouden door de Surinaamse politie.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.