Flinke overlast na extreme regenval; regering roept watercrisisteam in het leven

Suriname is de afgelopen dagen aan het begin van de grote regentijd met veel neerslag geconfronteerd geweest, zodanig dat heel wat gebieden blank zijn komen te liggen. Om de situatie onder controle te houden en daar waar nodig hulp te bieden, heeft de Surinaamse regering een watercrisisteam in het leven geroepen. Het team zal maatregelen treffen om ontstane overlastsituaties te beperken. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft aan dat het team vanmiddag reeds virtueel bij elkaar komt.

De bewindsman zegt dat de enorme regenval zorgt voor situaties waarbij mensen in problemen komen. Hoewel de regering van mening is dat wateroverlast aangepakt moet worden, is dit volgens minister Ramdin ook een situatie waar niet veel aan gedaan kan worden. Meerdere landen hebben momenteel met wateroverlast te komen als gevolg van neerslag. “Het is niet specifiek een Surinaams probleem, maar wel een issue waarmee we een zeker verder aan de slag zullen gaan tijdens de klimaattopbesprekingen”, aldus minister Ramdin, die in de vele neerslag een effect van klimaatverandering ziet.

De bewindsman deelt mee dat de regering intussen ook heeft besloten dat ministeries en officiële instanties – die vanwege de wateroverlast niet goed bereikbaar zijn of van wie het personeel met wateroverlast te kampen heeft – gesloten blijven. Er zal zoveel als mogelijk voor gezorgd worden dat deze diensten bereikbaar blijven voor het publiek. In geval van urgente situaties zijn de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting reeds in stelling gebracht: respectievelijk om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg gegarandeerd blijft en om voedselpakketten gereed te hebben.

Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) doet volgens minister Ramdin momenteel een evaluatie van gebieden waar er hulp verleend moet worden wanneer het gaat om wateroverlast.

Aan Staatsolie is de stand van zaken gevraagd voor wat betreft het waterpeil in het Afobaka stuwmeer:

Het stuwmeer heeft voldoende bergingsruimte om de extreme regenval die zich nu voordoet op te vangen. Directeur Eddy Fränkel van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS N.V.) zegt dat het stuwmeer in de afgelopen periode is gemanaged op basis van de regen die in 2022 is gevallen. “We hebben voldoende bergingsruimte gecreëerd in het stuwmeer om dus ook een extra zware regenval in de komende regentijd te kunnen opvangen”, aldus de functionaris. Hij benadrukt dat – tegen de achtergrond van de vele regens – er niets aan de hand is voor het stuwmeer noch voor de dorpen die stroomafwaarts van de dam gelegen zijn.

Directeur Fränkel legt uit dat de regenval van 2022, waarbij er behoorlijk wat gespuid moest worden, historisch de meest extreme is geweest. SPCS heeft de situatie voor 2023 daarop geprojecteerd en ervoor gezorgd dat het stuwmeer voldoende berging heeft. Hoewel de noodzaak er niet was, is er vanaf december 2022 tot begin maart water gespuid zodat de extreme regen van dit jaar opgevangen kan worden. Het water in het stuwmeer staat volgens de functionaris op een veilig niveau.

De SPCS treft haar voorbereiding op basis van de weersverwachtingen van de Meteorologische Dienst Suriname en het Caribbean Climate Outlook Forum (CariCOF). Directeur Fränkel: “De laatste weersverwachting die we hebben gehad is dat het de komende regentijd extra nat zal zijn met een bovengemiddelde neerslag.” De SPCS-functionaris voegt eraan toe dat er momenteel geen enkele aanleiding c.q. verwachting is dat tot spuien zal worden overgaan, met wateroverlast als gevolg. De situatie kan echter anders zijn voor gebieden die boven het stuwmeer liggen. “Die worden direct beïnvloed door de regen die neerkomt en het aanzwellen van de Surinamerivier.” De stuwdam heeft een reservoir met een beschermende functie voor de mensen die stroomopwaarts wonen.

Staatsolie heeft momenteel met betrokkenheid van verschillende belanghebbenden een crisismanagementplan in ontwikkeling, dat echter pas bij extreme situaties uitgevoerd kan worden. Directeur Fränkel noemt de situatie van vorig jaar een van ernstige wateroverlast. “We hebben toen intensief moeten spuien, waarbij het water is gekomen tot de uiterwaarden van de rivier.” Het gaat hierbij om lage gebieden die in een natuurlijke situatie – als de dam er niet was en de rivier zijn normale loop zou hebben – bij hoog water dan automatisch onder water zouden lopen. Zo’n situatie heeft zich vorig jaar voorgedaan en heeft lange tijd aangehouden. Eenzelfde situatie heeft zich in 1990 voorgedaan. “Toen is er precies zoveel gespuid als in 2022. Het is een fenomeen dat om de zoveel jaar optreedt en zich, mogelijk vanwege klimaatverandering, vaker kan voordoen.”