Blaiz Fayah en Jonna Fraser op Pinkster editie Borgoe meets Parbo

Na een uitverkochte Paas editie is het grootste Surinaamse indoor festival BORGOE -meets- PARBO in het Pinksterweekend terug in de Maassilo Rotterdam. Op zondag 28 mei (1ste Pinksterdag) zijn in de BORGOE area ondermeer Blaiz Fayah en Jonna Fraser te gast. Maar ook in de PARBO area wordt het supergezellig met live bands Tranga Rugie & The Music Lovers en Passion Urbankawina. Check de aftermovie van de vorige keer onderaan dit bericht.

Blaiz Fayah

De in Engeland woonachtige Fransman Blaiz Fayah is al jaren actief in de Dancehall scene. In Nederland werd hij bekend met het nummer ‘Pilot’ dat hij samen met Kybba en Limitless deed en goed is voor bijna 8 miljoen views op YouTube. Maar zijn echte, wereldwijde doorbaak kwam door het nummer ‘Bad’ dat hij samen met Tribal Kush uitbracht en inmiddels goed is voor bijna 60 miljoen views:

Jonna Fraser

Jonna Fraser hoeft geen introductie want deze topentertainer scoorde de afgelopen jaren hit na hit. In november was hij nog een van de hoofdacts voor Heineken op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. En op 17 en 18 mei aanstaande geeft hij twee concerten in de AFAS Live in Amsterdam. In twee dagen tijden waren de shows sold-out en werden ruim 11.000 kaarten verkocht!

Mis deze twee headliners dus niet en haal je EARLY BIRD kaarten voor 30 april hier via Eventbrite. Bekijk hieronder ook de aftermovie van de Paas editie: