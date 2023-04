TAC-meeting afgesloten met bezoek aan Mangrove Rehabilitatie Project

Suriname heeft 5 dagen als gastland voor de 14e vergadering van de technische adviescommissie (TAC) van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) opgetreden. Deze belangrijke regionale bijeenkomst is op vrijdag 21 april afgesloten met een veldbezoek aan het Mangrove Rehabilitatie Project van professor Sieuwnath Naipal.

Sinds 2005 heeft de kustlijn te Weg naar Zee zich op sommige plekken tot wel ongeveer 800 meter teruggetrokken, landinwaarts. De stijgende zeespiegel en hardnekkige vloedgolven zorgen voor steeds meer overlast. Hydroloog Naipal die verbonden is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname(AdeKUS) timmert al sinds 2015 aan de weg om de kust op natuurlijke wijze te beschermen door het planten van duizenden mangroves.

NCCR-coördinator Jerry Slijngard, die voorzitter is van de TAC geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat bewust ervoor is gekozen om een veldbezoek toe te voegen aan het programma van de TAC-bijeenkomst. “Normaal zit je 5 dagen lang in een hotel of op een andere locatie over diverse technische onderwerpen te discussiëren. Ik heb geprobeerd om een ander draai eraan te geven om de bijeenkomst af te sluiten met een bezoek aan het project van professor Naipal.”

De participanten hebben tijdens dit veldbezoek de gelegenheid gekregen om enkele mangrove plantjes te planten onder toezicht van professor Naipal. Slijngard merkt op dat er een goede interactie is met de hydroloog en dat zijn onvoorwaardelijke inzet bijzonder gewaardeerd wordt.

“Vele van de participanten van de eilanden hebben de zee voor het eerst in deze staat gezien. Ze zijn blauw water gewend. Het is goed om inzicht te krijgen in de materie hoe kwetsbaar Suriname is als een land welke grenst aan de Atlantische oceaan”, aldus Slijngard. Hij heeft ook benadrukt dat de TAC-meeting als succesvol getypeerd mag worden. “Er zijn heel wat technische discussies geweest die belangrijk zijn voor Suriname in het uitstippelen van beleid. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen vervat worden in een document.