Politie ontdekt marihuana veld achter monument Moiwana

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag in een weg achter het monument van Moiwana in het district Marowijne, een marihuanaveld met bijna 600 plantjes ontdekt.

Het veld werd ontdekt door het Ondersteuningsteam Team Oost van de Surinaamse politie samen met de politie van Albina, tijdens de verhoogde surveillance.

Behalve het veld werden ook 66 marihuana plantjes die pas waren gezaaid en drie halve voerzakken gedroogde stengels en bladeren aangetroffen. De eigenaar en of de belanghebbende werd niet ter plaatse aangetroffen meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het veld met de marihuana aanplant en een bijbehorend kamp vernietigd. Ook de zakken gedroogde stengels en bladeren verbrand.

Aan de opsporing en aanhouding van deze verdachte(n) wordt gewerkt.