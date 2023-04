Nerkust: “Le Monde moet niet kijken naar Bouterse, maar naar cocaïne- en mensensmokkel Fransen in Afrika”

Mike Nerkust, NDP’er en de gewezen districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, is niet onder de indruk van de recente analyse van de Franse krant Le Monde, waarin Suriname beschreven wordt als een land waar alle legitieme instellingen zijn gepenetreerd door de macht en rijkdom afgeleid van de illegale drugshandel.

Volgens de Franse krant belichamen twee mannen dit systeem en noemt hierbij met naam en toenaam: ex-president Desi Bouterse en vicepresident Ronnie Brunswijk (foto).

“Die mannen van Le Monde moeten ook kijken naar wat hun land doet. Laten ze kijken naar hoeveel cocaïne- en mensensmokkel die Fransen doen in Afrika en de andere landen waar ze zijn”, zei Nerkust in een interview met Culturu TV.

Volgens de NDP’er hebben verschillende politici tijdens de vorige regeerperiode steeds kritiek geleverd op het antidrugsbeleid dat door de regering Bouterse werd gevoerd. Nu blijkt volgens cijfer analyses dat het aantal onderschepte drugsladingen juist zijn toegenomen. “Hoeveel drugsladingen zijn er in Suriname gevonden? Dan is het ineens geen drugs- en narcostaat meer?”, stelt Nerkust.

De ex-burgervader gaat ook in op de vermoedelijke gevallen van mensensmokkel die nu plaatsvinden. Hij noemde onder andere de situatie van de Haïtianen, Kenianen, Indiërs en Pakistaners die in grote groepen het land binnenkomen en als hub gebruiken naar andere landen.

“Laatst is er ook een vliegtuig met 103 buitenlanders geland op Zanderij en ze zijn allemaal geboren op 1 januari. Maar die grappenmaker van een minister van Buitenlandse Zaken maakt gewoon miljoenen op aan buitenlandse reizen, telefoongesprekken en familiebezoeken die niets opleveren. Koning Albert noemen ze hem. Guyana is deze mensen al bezig te deporteren en ze gaan ze deporteren naar het land van herkomst. Waar is het land van herkomst? Hier toch. Je kunt niet al deze mensen naar hier laten komen, want als Guyana, Frans-Guyana en Brazilië hun grenzen sluiten, dan blijven al die grappenmakers hier”, aldus Nerkust.