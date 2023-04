Kasimex tour gestart; woensdag 26 april Koningsnacht clubavond in Rijswijk

De bekende allround muziekformatie Kasimex uit Suriname is momenteel voor een tour in Nederland. Gisteravond vond het eerste optreden plaats in De Brug te Reeuwijk (foto) en vanavond speelt de band in Hoofddorp

Op woensdag 26 april is er een exclusieve clubavond in de Sir Winston Club te Rijswijk. Het is dan Koningsnacht en Kasimex is te gast op een gezellig Surinaamse feest van 23.00u – 04.00u. De laatste voorverkoop kaarten voor deze speciale drie uur durende clubshow zijn hier verkrijgbaar.

Het wordt een gezellige Surinaamse avond dus regel je kaarten vandaag nog! Deze zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 20 euro ex.fee en op de dag zelf (beperkt!) voor 25 euro hier online via Eventbrite.