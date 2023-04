Aangereden bejaarde voetganger (69) na een week in ziekenhuis overleden

De 69-jarige voetganger Silawatie Niradjan is in het weekend in het ziekenhuis overleden. Dit na te zijn aangereden op 15 april, op de hoek van de Matheus- en Fredrikshoopweg in Suriname.

Volgens de Surinaamse politie is de vrouw door een 30 personen lijnbus aangereden op de voormelde hoek. De buschauffeur kwam vanuit de Matheusweg op de Fredrikshoopweg en schepte de vrouw die over straat liep.

Ze raakte gewond en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Zaterdagmiddag overleed ze als gevolg van de opgelopen verwondingen.

Na de aanrijding was de lijnbus in opdracht van de politie in beslag genomen. De wetsdienaren van Latour zijn belast met het onderzoek.