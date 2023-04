Aangehouden tiener in zaak diefstal kerosine vrij op verzoek van advocaat

De 16-jarige R.D. die op 18 april wegens verduistering van kerosine in Suriname was aangehouden, is donderdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. De rechter-commissaris (rc) ging mee met het verzoek van de raadsvrouw en stelde de tiener op vrije voeten.

Volgens de raadsvrouw heeft haar client ten stelligste het feit ontkend, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van vier vaten kerosine. “Er is absoluut geen bewijs dat mijn client kerosine heeft weggenomen. Hij bezit geen pick-up, hij kan geen auto rijden. Hoe gaat hij vier vaten kerosine stelen en waar gaat hij het bezorgen”, vroeg de advocaat zich af.

De plek waar de kerosine zou zijn ontvreemd is een locatie nabij JAP Luchthaven.

De verdachte vraagt zich in gemoede af wat hij met kerosine (vliegtuigbrandstof) gaat doen aangezien hij geen eigenaar is van een vliegmaatschappij. Ook vraagt hij zich af hoe hij zo een grote hoeveelheid kerosine moest vervoeren en opslaan.

De ouders van Revenildo zijn er niet over te spreken dat hun jeugdige zoon vlak voor de ogen van zijn vader en de gehele buurt, als een grote crimineel met groot machtsvertoon en zware wapens is opgepakt door leden van Regio Bijstand Team, in de boeien is geslagen en in volle vaart naar een locatie op Zorg en Hoop is vervoerd.

Volgens de vader werd hij erg onheus en ronduit onbeschoft bejegend waarna de deur in zijn gezicht werd dichtgesmeten.

De raadsvrouw verzocht de rc om consequenties aan het bovengenoemde te verbinden en de jeugdige in vrijheid te stellen. Uiteindelijk wees de rc het verzoek van de advocaat toe en stelde de tiener in vrijheid.