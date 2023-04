Van moord verdachte Haïtianen op vrije voeten

Twee Haïtianen die in verband met een moord c.q. doodslag te Jarikaba in Suriname waren aangehouden zijn donderdag op verzoek van hun advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Zij worden ervan verdacht op zondag 19 maart een man te hebben overreden met hun auto, die als gevolg daarvan is komen te overlijden.

De politie beschikt over een filmpje, waaruit blijkt dat een auto het latere slachtoffer heeft aangereden. Daarna zie je dezelfde auto met een vaart terugrijden, waarbij het voertuig het slachtoffer opzettelijk overreed.

Na de melding toen de wetsdienaren ter plaatse arriveerden troffen zij het slachtoffers zwaargewond aan. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij later kwam te overlijden.

Volgens het voorlopige onderzoek is gebleken dat het slachtoffer een heftige woordenwisseling heeft gehad met enkele mannen. Bij die gelegenheid werd hij door de mannen afgetuigd met een eind hout. Vanwege de mishandeling viel het slachtoffer op het wegdek en werd hij daarbij overreden door een auto, die op dat moment vanuit de Lakantaweg kwam en richting de Padiweg ging. Na het slachtoffer te hebben overreden is de automobilist doorgereden. De mishandelaars zijn gevlucht.

Na intensief speurwerk werden de verdachten Jameson en Joseph aangehouden. Volgens Nibte hebben haar cliënten vanaf meet af de beschuldigingen ontkend. “Mijn cliënten hebben niets te maken met dit misdrijf. Ze hebben gedetailleerd aangegeven waar zij ten tijde van het misdrijf waren.

Bovendien hebben mijn cliënten de camerabeelden mogen zien, waarbij overduidelijk is dat het niet gaat om het voertuig van de verdachten. De auto in het filmpje van goede kwaliteit is overduidelijk een Toyota Ipsum. Mijn clienten hebben geen Ipsum. Ook zou er door de politie zijn aangegeven dat er kennelijk bloed onder het voertuig zou zijn aangetroffen. Intussen heeft het onderzoek uitgewezen dat het in deze gaat om dierlijk bloed.

De verdachten hadden eerder bij hun aanhouding aangegeven dat indien er bloed was aangetroffen onder de auto het kennelijk zou gaan om bloed van vissen”, aldus de advocaat. Op basis van deze aangehaalde argumenten van de raadsvrouw stelde het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachten in vrijheid. Beide verdachten waren op 27 maart aangehouden.