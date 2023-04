TCT blikt tevreden terug op nationaal awareness project

Het directoraat Toerisme, ressorterend onder het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), blikt tevreden terug op het eerste nationaal awareness project, waarbij GLO-leerlingen konden meedoen aan een opstel- en tekenwedstrijd in het kader van de toerisme bewustwording voor Suriname.

Zowel minister Albert Jubithana als directeur Rabinderdath Boeddha van TCT zijn positief gestemd met de deelname vanuit alle districten. “We zijn Surinamers op de eerste plaats en ik ben bijzonder trots om te zien dat deze kinderen vaderlandsliefde tonen”, zo sprak de TCT-bewindsman op donderdag 20 april tijdens een informatiebijeenkomst. Voorts vond ook de prijsuitreiking aan de winnaars van de wedstrijd.

Het doel van deze bijeenkomst was het informeren van de toerisme stakeholders en de Surinaamse samenleving over de stand van zaken met betrekking tot het toerismebeleid en de toerismeactiviteiten die zijn uitgevoerd en nog in de planning staan voor later dit jaar. Minister Jubithana gaf aan hoe belangrijk de toerisme sector is voor een land. “Door de ontsluiting van Suriname zowel in het binnenland als in het buitenland, kunnen we een bijdrage leveren aan het bruto binnenlands product (BBP)”.

Suriname heeft volgens de TCT-topman heel veel te bieden, maar de bewustwording is zeer noodzakelijk. Hij is tevreden met de interesse die de jeugd heeft getoond door deel te nemen aan de wedstrijden. Middels hun tekeningen en opstellen hebben ze getracht het mooie van Suriname uit te dragen.

Volgens de bewindsman is hiermee de awareness zeker al op gang gebracht. Verder ziet hij de goedkeuring van de twee toerisme raamwetten als een mijlpaal. “Dit zal ook ertoe moeten bijdragen dat er gezamenlijk met de public en private sector toerisme verder ontwikkeld zal worden”, aldus minister Jubithana.

Ook directeur Boeddha ziet de goedkeuring van de wetten als een belangrijke stap om de sector verder te ontwikkelen. “De wet is uiteindelijk gerealiseerd. We er zijn blij mee”, zegt de functionaris. Volgens hem moeten innovatie en creativiteit de toon aannemen.

De Wet Toerisme Autoriteit moet functioneren door te werken aan het bevorderen en verhogen van de sociale- en economische ontwikkeling en bijdrage van toerisme aan het welzijn en de kwaliteit van het leven van de Surinaamse gemeenschap. Door middel van het duurzaam ontwikkelen en bevorderen van het toerisme is het beleid erop gericht deze sector te reguleren en te faciliteren binnen de nationale economie. In dat kader is het ministerie in februari gestart met een nationale “Toerisme Awereness Project”.

Het doel van dit project is het ontwerpen en implementeren van een programma met verscheidene activiteiten voor capaciteitsopbouw voor duurzaam toerisme voor nationale gemeenschappen.