Studenten uit Nickerie geconfronteerd met 200% verhoging verblijfskosten

Studenten die vanuit het Surinaamse district Nickerie in Paramaribo komen studeren, zijn maandag geconfronteerd geworden met een 200% verhoging van hun verblijfskosten. Dit deelde NDP-parlementariër Ebu Jones dinsdag mee tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

“Ze dreigen nu hun studie te moeten afbreken, omdat ze het niet meer kunnen betalen”, stelde de volksvertegenwoordiger.

Het basisonderwijs in het district Nickerie heeft de afgelopen jaren steeds de beste prestaties neergezet. Veel studenten kiezen na het middelbaar onderwijs ervoor om een HBO- en of Universitaire opleiding in Paramaribo te vervolgen. En aangezien zij vanwege de verre afstanden niet dagelijks naar huis kunnen keren, moeten zij ergens verblijven. Dit brengt aardig wat kosten met zich mee.

Vrijwel landelijk wordt het steeds moeilijker voor jongeren om hun studie voort te zetten. Dat komt door de verschillende prijsverhogingen die haast in alle sectoren zijn doorgevoerd. Veel studenten zijn zelf niet meer in staat om busvervoer naar school te betalen.