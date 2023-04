Ministerie Volksgezondheid keurt onheuse bejegening bezoeker af

Tijdens een protestactie van zorgwerkers bij het ministerie van Volksgezondheid in Suriname op donderdag 20 april 2023, heeft zich een onsmakelijke situatie voorgedaan. Hierbij is vanuit enkele protesterenden een bezoeker van het ministerie op ongepaste wijze fysiek bejegend, waarbij zelfs overgegaan is tot het vernietigen van eigendommen behorende aan de bezoeker.

Het ministerie heeft na het analyseren van de videobeelden geconstateerd dat dit handelen getypeerd kan worden als afkeurenswaardig, mensonterend en onacceptabel. De persoon in kwestie is bij het ministerie bekend en op vrijdag 21 april heeft de leiding van het ministerie een overleg gehad met de desbetreffende, waarbij de kwestie is besproken.

Bij dit gesprek was een vertegenwoordiging van de vakbonden aanwezig. De vakbond deelt dezelfde mening als het ministerie. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich op gepaste wijze verontschuldigd en is de kwestie besproken naar tevredenheid.

Het ministerie erkent het recht van protest, vrije meningsuiting en beleving van de democratische beginselen. Echter stelt het ministerie zich wel op het standpunt dat aan dit recht geen gewelddadigheden ontleend mogen worden en dat dit niet getolereerd zal worden. Suriname staat bekend als een vredelievend, gastvrij land en wij propageren nog steeds respect voor elkaar zonder geweld.