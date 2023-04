Meisje (10) ontdekt brand in slaapkamer: drie voertuigen en woning afgebrand

Een 10-jarig meisje in Suriname, ontdekte in de nacht van donderdag op vrijdag brand in haar slaapkamer. Ze was opgestaan om water te gaan drinken en toen ze terugkwam naar haar slaapkamer, ontdekte ze dat haar bed in brand stond.

Ze wekte haar 12-jarige broer die op een matras in dezelfde kamer sliep. Ook de moeder en een 1-jarig kind werden wakker. Ze renden allen naar buiten.

Het betreft in deze een houten woning die geheel in de as is gelegd. Dit gebeurde aan de Morgenroodwege. Ook een aanbouw zijnde woning van dit gezin, achter het houten huis, heeft schroeischade opgelopen.

Behalve het huis van dit gezin zijn ook drie voertuigen uitgebrand. Een vierde auto, een pick-up heeft schoeischade opgelopen.

Verder heeft een belendend pand naast het afgebrand huis schroeischade opgelopen aan het balkon. Tot slot is een camera van de buurvrouw door het vuur vernield. Dit pand is tegen brand verzekerd.

Harvey Laing, voorlichter van de Surinaamse brandweer, zegt in gesprek met Waterkant.Net dat de oorzaak van de brand nog onbekend is. Het is nog niet bekend of de houten woning tegen brand was verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.



De politie van De Nieuwe Grond en de brandweer van Toekomstweg waren ter plaatse.