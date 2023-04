Brunswijk: “Met of zonder Pokie, succes voor ABOP in Brokopondo”

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP), zegt dat de geel-zwarte partij met of zonder Diana Pokie wederom succes zal boeken in Brokopondo.

“Ondanks Pokie niet meer participeert in de partij, komen er meer mensen om onze partijvergaderingen in Brokopondo bij te wonen. Ik heb gekeken op Brokopondo Centrum, Sarakreek, Brownsweg en Nieuw Koffiekamp. Toen ik vroeger hier kwam, waren er nauwelijks zeven mensen aanwezig en kwamen de mensen bij mondjesmaat binnen. Toen ik vandaag hier kwam, was de zaal al vol”, benadrukte Brunswijk tijdens een druk bezochte ABOP-meeting te Nieuw Koffiekamp.

Brunswijk voerde aan het jammer te vinden dat Pokie nu besloten heeft om richting de NPS te gaan, omdat er vanaf haar aftreden als minister in 2021 tevergeefs op meerdere momenten geprobeerd is om een gesprek met haar aan te gaan. Echter heeft zij steeds geweigerd. Maar hij respecteert haar besluit.

“De partij jaagt mensen niet weg, maar wat niet kan hoeft ook niet. De tijd zal ons leren”, aldus Brunswijk.

Volgens Brunswijk is Pokie niet uit de ABOP gezet, maar werd zij als minister in 2021 bedankt vanwege ontoelaatbare handelingen. Welke deze ontoelaatbare handelingen zijn, werden echter niet specifiek aangehaald. Wel stelde hij dat de ex-bewindsvrouw bepaalde handelingen heeft gepleegd op Jai Kreek welke niet door de beugel konden.

“Als je nu op Jai Kreek gaat kijken, dan zie je waarom deze mevrouw vandaag geen minister meer is”, zei de ABOP-voorman. Hij benadrukte dat meerdere prominenten de partij eerder ook uit ontevredenheid hebben verlaten, maar vandaag de dag toch teruggekeerd zijn. Onder andere noemde hij de naam van Alice Amafo.

Ook stelde hij dat de NPS voorheen al jaren zetels kreeg in het binnenland van Suriname, maar nooit ontwikkeling voor de mensen daar heeft kunnen brengen. Hij vraagt zich daarom af waarom bepaalde van zijn marronbroeders en zusters zich toch aansluiten bij die partij.

Ondanks de ABOP zonder Pokie nog nooit een zetel in Brokopondo heeft gehaald, verwacht Brunswijk naast Brokopondo, ook zetels te halen in Marowijne, Sipaliwini en Paramaribo. “We boeken landelijk succes”, aldus Brunswijk.