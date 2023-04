Arun Sankatsing nieuwe voorzitter Deviezencommissie

Arun Sankatsing is de nieuwe voorzitter van de Deviezencommissie Suriname. Zijn installatie heeft op donderdag 20 april plaatsgevonden op het Kabinet van de President.

De Deviezencommissie, die belast is met het toezicht op de uitvoering van de Deviezenregeling, heeft in de afgelopen periode tezamen met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën en Planning, een belangrijke bijdrage geleverd bij de vaststelling van maatregelen ter beteugeling van de koers.

Volgens President Chandrikapersad Santokhi, die de nieuwe voorzitter installeerde, is het daarom van eminent belang dat er continu overleg is tussen de Deviezencommissie en de monetaire autoriteiten, dit mede in het kader van de uitvoering van het IMF-programma.

De Deviezencommissie werd opgericht bij resolutie van 8 september 1947. Zij heeft volgens het staatshoofd in de afgelopen 76 jaar haar nut bewezen met de uitvoering van de 51 artikelen in de Deviezenregeling, met inachtneming van de door de president vastgestelde voorschriften. Een belangrijke bevoegdheid van het orgaan is erop toezien dat exportopbrengsten van exporteurs terugvloeien naar Suriname, zodat de deviezenreserves continu kunnen worden aangezuiverd. “Hiervoor zijn de nodige stappen al ondernomen en waar nodig zal het Openbaar Ministerie de zaak strafrechtelijk afhandelen”, zegt president Santokhi.

De nieuwe voorzitter staat met zijn commissie voor een belangrijke taak om de Surinaamse economie weer op spoor te krijgen, tezamen met alle andere actoren. “Ik ben mij bewust van de uitdagingen die ons te wachten staan, maar ik ben vastberaden om samen met mijn team onze verantwoordelijkheden uit te voeren en de Surinaamse economie te versterken,” aldus Sankatsing. De Deviezenregeling van 1947 is volgens hem achterhaald en zal ingrijpend gewijzigd moeten worden aan de huidige omstandigheden, zowel nationaal als internationaal.

Het staatshoofd heeft Aroen Jadoenathmisier die enige tijd heeft waargenomen als voorzitter en tevens lid is van de Deviezencommissie, bedankt voor zijn deskundige en ervaren wijze van leidinggeven. De president memoreerde ook diens actieve participatie in diverse taskforces en commissies alsook de samenwerking met de Surinaamse monetaire autoriteiten.

Op Jadoenathmisier werd het beroep gedaan dat hij zijn deskundigheid en jarenlange ervaring verder ten dienste stelt van de voorzitter en de totale commissie. Zowel Sankatsing als Jadoenathmisier werd toegesproken in aanwezigheid van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname en leden van de Deviezencommissie.