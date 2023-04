VIDEO: Jasje van buitenlandse bezoeker ministerie kapot getrokken

Een buitenlandse man die verbonden is aan een Frans team van gezondheidsexperts op bezoek in Suriname, is vandaag op een asociale, onbeschofte en ongemanierde manier bejegend toen hij het pand van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid wilde betreden. De man werd de toegang geweigerd, uitgejouwd en zijn jasje werd kapot getrokken door een vrouw (foto).

Dit gebeurde tijdens een protestactie van boze medewerkers van verschillende ziekenhuizen in Suriname, die de Henck Arronstraat ter hoogte van het ministerie van Volksgezondheid bezet hielden. De medewerkers eisen antwoord van minister Amar Ramadhin omtrent uitbetaling van de verschillende toelagen.

De man in kwestie zou horen bij een delegatie van het Franse Ontwikkelingsagentschap AFD, dat momenteel op bezoek is in Suriname om samen met een team van gezondheidsexperts van 17 april tot 21 april een behoefteanalyse uit te voeren van het Marwina Ziekenhuis om de volledige operationalisering ervan te verzekeren in samenwerking met de Surinaamse autoriteiten.

De delegatie bracht een bezoek aan het ministerie van Volksgezondheid op maandag 17 april en zou vandaag weer een afspraak daar hebben. Dit keer verliep dat door de acties anders. De man kwam midden in het tumult terecht en mocht van de politie het pand, net als de demonstranten, niet in.

Op video is vastgelegd dat hem de toegang wordt geweigerd en dat er vanaf de zijkant diverse keren aan zijn jasje wordt getrokken. Het resultaat was een gescheurd jasje. Een persoon probeerde hem nog met een paraplu te slaan. De man, die verder niets met het protest of de reden daarvoor te maken had, werd vervolgens uitgejouwd en weggejaagd toen hij besloot de andere kant op te lopen.

De beelden zijn hier te zien: