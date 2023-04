SLM delegatie voert gesprekken met Curaçaose toerisme sector en regeringsautoriteiten

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, heeft onlangs gesprekken gevoerd met de Curaçaose toerisme sector en regeringsautoriteiten. Het bedrijf uit Suriname bracht onderstaand verslag hierover uit:

In het kader van verder herstel van Surinam Airways zijn het infaseren van een eigen vloot; de uitbreiding hiervan en nieuwe bestemmingen toevoegen, middelen om de productie verhogen. Dit streven heeft geleid tot een bezoek aan het eiland Curaçao waarmee Surinam Airways een historische band van circa dertig jaar onderhoud. Curaçao wordt gezien als strategische partner en destinatie om de groeistrategie van Surinam Airways (SA) in te zetten.

De Surinam Airways delegatie bestond uit acting CEO, Steven Gonesh, Coördinator Corporate Planning/ Commerciële Zaken, Angela Landbrug en President- Commissaris, Ganesh Laigsingh. Het bezoek had een viersporig karakter waarbij op de eerste dag een bezoek werd gebracht aan de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA), de Curaçao Tourism Board (CTB) en lokale reisagenten.

Tijdens dit bezoek stond centraal het verkrijgen van de vrijdomsrechten vanuit Curaçao waarbij gesproken en gekeken werd in welke mate de Surinam Airways groeistrategie zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Curaçao. Partijen waren enthousiast over hoe zij elkaar kunnen ondersteunen en de samenwerking zal geïntensiveerd worden.

De primeur op dag twee van deze missie was de ontvangst van de Surinam Airways delegatie door de Minister-President van Curaçao, Z.E de heer Gilmar Pisas en diens kabinet, verder bestaande uit de Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning, Z.E. de heer Charles Cooper en de Minister van Economische Ontwikkeling, Z.E. de heer Ruisandro Cijntje. Verder ook aanwezig; de directeur van het Ministerie van Vervoer, sector Verkeer en Vervoer, mevrouw Giselle Hollander en de directeur van Curaçao Civil Aviation Authority, de heer Peter Steinmetz, mevrouw Christa Zuiverloon, Consul-Generaal Curaçao en mevrouw Roxienne Albertina, woordvoerder van de Minister-President.

Tijdens dit bezoek aan de Minister-President en zijn kabinet is door de Surinam Airways delegatie, de “company profile” gepresenteerd waarbij tegelijkertijd de groeistrategie werd besproken. Hier is zeer positief over gereageerd. Partijen zijn voorstaander van het uitdiepen van de samenwerking en werd in dit kader verder gesproken over de potentiële strategische ontwikkelrichtingen.

De eerste ontwikkelrichting is om vanuit Curaçao een aantal destinaties te willen gaan bevliegen. Vrijdomsrechten zullen in dit kader worden herbekeken om ervoor te zorgen dat Surinam Airways vanuit Suriname in staat is via Curaçao een aantal nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidig routenetwerk.

Er is onder andere gesproken over de routes Curaçao-Miami; Curaçao-Santo Domingo en Curaçao-Port Au Prince waarbij Surinam Airways aangaf dit gefaseerd te zullen aanpakken. De gefaseerde aanpak zou alles te maken hebben met het nog in de fase van herstel zijn en dus ook niet in staat te veel tegelijk te kunnen doen. Ook over de route Paramaribo – Curaçao – Amsterdam was men heel enthousiast.

In deze eerste fase van een vernieuwde samenwerking met het land Curaçao is besloten om vooruitlopend op de amendering van de bilaterale overeenkomst een M.O.U. te tekenen voor de route PBM-CUR-MIA. Deze M.O.U. zal binnen afzienbare tijd getekend kunnen worden.

Tijdens deze vruchtbare missie zijn nog andere groeipotenties geïdentificeerd die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Surinam Airways zal zich inzetten dat de banden aangehaald en versterkt worden. Met alle stakeholders is de basis gelegd de aanwezige potentie van Curaçao, Suriname en Surinam Airways niet verder onbenut te laten.