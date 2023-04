Minister Nurmohamed: “Kip is ook duur, dus wat heb je te zetten in je vuilniszak?”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken vraagt de Surinaamse gemeenschap het huisvuil te scheiden en niet alles in één vuilniszak op straat te plaatsen, zolang de actie van de aannemers van de vuilophaaldienst niet is opgeheven. Overigens verwacht de minister niet al te veel problemen met aan rot of wormen onderhevig huisvuil langs straten, omdat vuilniszakken tegenwoordig bijna leeg worden geplaatst door de hoge winkelprijzen.

“Zet niet alle vuil op straat. Houd dingen die niet onderhevig zijn aan rot en wormen in een aparte zak. Flessen, cups en papier hoef je niet in die zak op straat te zetten. Dat kan je rustig even op je erf houden; in een hoek of in je balkon. Wat onderhevig is aan rot, is maar een klein stukje. Die kip is ook duur, dus wat heb je te zetten in je vuilniszak? Die vuilniszak is leeg tegenwoordig.

Groente en bananenschillen kan je voor plantjes zetten en dat klein beetje kan je dan in de grond begraven. Want als je het op straat zet, komen die honden eraan”, zei Nurmohamed woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM) vergadering.

De minister denkt dat de situatie van de aannemers van de vuilophaaldienst binnen een week opgelost zal zijn. “Er wordt wel betaald, maar mondjesmaat. Soms krijgen de eerste 30 en daarna weer de volgende 30. Gisteren bijvoorbeeld zag ik één of twee al rijden, dus dat betekent dat ze hun voorschot al hebben ontvangen”, aldus de minister.