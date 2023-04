Matai Zamuël gehandhaafd als jeugdambassadeur; krijgt nodige begeleiding

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) heeft besloten om Matai Zamuël (17), toch te handhaven als caricom jeugdambassadeur. De jeugdvertegenwoordiger is enkele weken terug viraal gegaan, vanwege een video waarin hij zich ernstig misdraagt jegens een leerkracht van het Miranda Lyceum.

“Bij zulke cases en dingen die te maken hebben met kinderen moet je altijd kijken dat als je een sanctie neemt, gaat het niet extreem zijn en niet in het belang zijn van het kind. Dat hebben we zeker in overweging genomen. We hebben ook gekeken naar de sanctie die Onderwijs zou opleggen. Dat was een schorsing voor twee dagen. Dus in dat kader hebben we ook besloten om hem te handhaven als jeugdambassadeur.

We hebben met hem gesproken en hem duidelijk gemaakt dat hij een voorbeeldfunctie heeft. En we gaan ook ervoor zorgen dat hij de nodige begeleiding krijgt”, zei minister Steven Mac Andrew woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Het Surinaamse ministerie is momenteel bezig met een specialist om te kijken als ze bereid is om met AWJ in zee te gaan om alle jeugdambassadeurs te begeleiden.