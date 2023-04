Diana Pokie: “Al een jaar intensieve gesprekken met NPS”

Diana Pokie, ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB), gaat door met haar politieke carrière. Op papier is Pokie nog steeds lid van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP), maar zegt zij dat de tijd is aangebroken om de geelzwarte partij netjes per brief te bedanken en de overstap te doen naar een nieuw politiek huis.

“Als ik naar de geluiden uit het veld luister, dan zegt 90% van de mensen die mij bij de verkiezingen in 2010, 2015 en 2020 hebben ondersteund dat ik naar de NPS moet”, benadrukte Pokie in het radioprogramma Bakana Tori. Volgens de politica zijn deze diepgaande gesprekken met de groene partij al een jaar gaande.

“Ik praat met meerdere partijen, maar de gesprekken die ik voer met de NPS worden al een jaar intensief gevoerd. Het traject is nog niet afgerond, maar als het aan Diana Pokie ligt, dan mi e go teken. Bij mij gaat het om de overeenstemming in de ontwikkelingsvisie van de partij en mijzelf”, aldus Pokie.

Op 13 mei zal het precies twee jaar zijn dat de president haar onder druk van de geelzwarte partij thuis heeft geplaatst. In die periode heeft de ABOP op geen enkel moment contact met haar opgenomen.

“Op 12 mei 2021 werd ik met verplicht verlof gestuurd en verliet ik mijn kantoor op GBB. Daarna heb ik GBB nooit meer gezien. Zo grof is men met mij omgegaan. Het moment je geen ondersteuning meer hebt van je partijvoorzitter, dan kan je de tent sluiten”, stelt zij. Op dat moment besloot zij maar om niet publiekelijk op deze zaken te reageren, omdat zij weet dat de politieke macht in Suriname niet lichtvaardig daarmee zou omgaan.

“Maar ik heb een rein geweten, want ik heb niets gedaan dat tegen de wet is. Dus ik, Diana Pokie, kan met een opgeheven hoofd lopen”, aldus Pokie. Zij verwacht wel dat politiek anders denkenden met vuil, modder en troep de komende dagen zullen smijten.

De huidige situatie in het land is volgens Pokie onhoudbaar. De zittende regering is volgens haar constant bezig propaganda te maken. Dat is niet meer als vroeger, waar zoiets pas anderhalf jaar voor de verkiezingen werd gedaan. Indien Pokie inderdaad overstapt naar de NPS, dan zal dit haar derde politieke huis zijn.

Pokie was in 2010 door de BEP kandidaat gesteld in samenwerking met de ABOP en Seeka in A Combinatie. Na de verkiezingen viel zij in ongenade bij de BEP door haar ondersteuning aan Ronnie Brunswijk van de ABOP. De procedure van royement en terugroeping werd toen door de BEP ingezet. In 2012 heeft zij de terugroepactie van de BEP overleefd, nadat de rechter in kort geding haar royement samen met die van haar collega Waldie Ajaiso, nietig verklaarde. Z

ij besloot eind 2014 formeel lid te worden van de ABOP. Zij behaalde namens de BEP in A Combinatieverband 576 stemmen in 2010 in Brokopondo. In 2015 kreeg zij als lijsttrekker van de ABOP in Brokopondo 955 stemmen. In 2020 kreeg zij wederom als lijsttrekker van de ABOP 1128 stemmen.