Buurman wil wraak nemen op Rasta die hem in benen schoot; wordt zelf aangehouden

De man die vorige maand door zijn buurman ‘Rasta’ in de benen werd geschoten en door de zoon van de buurman werd geslagen, is woensdag 19 april zelf aangehouden door de Surinaamse politie. Dit nadat hij te keer ging op twee afzonderlijke adressen aan de Cocoslaan en schoten zou hebben gelost bij een adres aan de Williamstraat.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 45-jarige R.S. (Rodney) die in bovengenoemde zaak op donderdag 16 maart 2023 verwondingen had opgelopen en nu wraak wilde nemen. Hij werd samen met zijn 31-jarige echtgenote L.L. in de vroege ochtend van woensdag 19 april op een adres aan de Williamstraat door de politie van het bureau Geyersvlijt aangehouden.

De wetsdienaren kregen in de late avond van dinsdag 18 april tot twee keren toe een melding dat een man te keer ging op twee afzonderlijke adressen aan de Cocoslaan. Voor de komst van de politie op voornoemde adressen had R.S. samen met zijn partner, in een auto de locaties verlaten.

De politieambtenaren kregen in de vroege ochtend van woensdag 19 april voor de derde keer een melding dat een van deze personen op een adres aan de Williamstraat schoten had gelost. Bij aankomst van de politie op dat adres was het echtpaar na de daad weggereden. Een projectiel werd aangetroffen en in beslag genomen. Niemand is gewond geraakt, maar wel zijn er kogelinslagen op de woning waargenomen meldt het Korps Politie Suriname.

Door kordaat optreden van de politieambtenaren werden R.S. en L.L. in de directe omgeving aan de hand van de signalementen en omschrijving van het voertuig aangehouden. Het motief tot hun daad ligt in het feit dat R.S. in de zaak op donderdag 16 maart 2023 verwondingen had opgelopen en wraak wilde nemen. Het wapen dat hij vermoedelijk illegaal in zijn bezit had, is in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het echtpaar door de politie in verzekering gesteld. Het verder onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo.

De buurman ‘Rasta’ is overigens nog steeds voortvluchtig.