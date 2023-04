Sampie vreest in 2025 afgestraft te worden door kleine man

Volgens ABOP-parlementariër Edgar Sampie moet de Surinaamse regering wel degelijk rekening houden met de noden van doorsneeburgers in Suriname, omdat het juist de kleine man is die de volgende parlementariërs zal kiezen bij de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2025.

“Het zijn niet de grote bazen die het voelen, maar is de kleine man die het voelt. Wanneer het komt op de verkiezing, is het de kleine man die het meest naar de stembus gaat om het volgend parlement te kiezen. We moeten daarom rekening houden met deze kleine mannen, zodat zij ons niet afstraffen in 2025”, zei de politicus tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de ABOP’er is de Surinaamse regering kampioen in het presenteren van mooie cijfers en regels, maar wanneer het komt op het uitvoeren, dan laat zij niet daarvan blijken. De volksvertegenwoordiger vindt dat de regering daadkracht moet tonen en de koersontwikkeling moet aanpakken.

“Als er koppen moeten rollen, dan moeten die koppen rollen”, aldus Sampie.