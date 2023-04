Jongeman dood na steekpartij; oom aangehouden als verdachte

Bij een steekpartij in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Pamoestraat in Suriname, is de 27-jarige Björn R. (foto) komen te overlijden. Politiewoordvoerder Milton Kensmil bevestigt het geval tegenover Waterkant.Net.

De verdachte is de 57-jarige R.S. die ook verwondingen opliep. Hij werd onder politiebewaking per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De redactie verneemt dat het om een steekpartij zou gaan tussen een oom en zijn neefje. R. werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht maar kwam onderweg te overlijden.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de motief van de steekpartij zou zijn. De zaak is door de politie van Geyersvlijt overgedragen aan Kapitale Delicten voor verdere onderzoek.