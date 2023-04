Gajadien: “Vier banken in Suriname beslissen de koers”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) benadrukt dat op dit ogenblik de valutawisselkoers in Suriname, beslist en bepaald wordt door vier banken.

“Het zijn deze vier banken die eigenlijk de trend zetten wat de koers wordt. En in dit land hebben we de discussie gehad met de wisselkantoren. En in bijzijn van de banken wordt bevestigd dat zij selectief gelden van de wisselkantoren opnemen”, zei de VHP’er, die verder de namen van deze banken niet noemde.

Volgens de Surinaamse volksvertegenwoordiger worden zaken ondanks bestaande wetgeving in de praktijk anders uitgevoerd.

“Bij Open Markt, OMO’s, zijn we gestart met vijf banken. Is dat dan open markt? Het is een selectieve markt. Vijf banken gaan meedoen aan een zogenaamde open markt veiling, maar zij beslissen onderling.

De monetaire autoriteit die zou moeten waken voor het opengooien van de transactiemogelijkheden, doet dat niet. Wij roepen op dat er strikt gehouden wordt aan de wetten in dit land en de transactie opengegooid wordt voor alle financiële instellingen. Dan pas zal er sprake zijn van een open markt”, aldus Gajadien.