Surinaamse dames verliezen ook tweede duel in Concacaf kwalificatie en zijn uitgeschakeld

De U-20 vrouwenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft maandag ook de tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor het Concacaf kampioenschap, met 3-0 verloren van de Dominicaanse Republiek. Natio is hierdoor uitgeschakeld voor de eindronde.

In de eerste helft was Suriname nauwelijks gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. Tal van kansen werden door de Dominicaanse Republiek niet benut. De ruststand was 0-0.

In de tweede helft tapte de Dominicaanse Republiek uit een ander vaatje en speelde Suriname compleet uit. In de 63e minuut maakte de ploeg na een aantal afkeuringen het eerste officiële doelpunt 0-1.

In de 82e minuut werd de score verdubbeld 0-2. De Surinamers kwamen maar niet in het spel en de wedstrijd werd door de tegenstander rustig uitgespeeld.

Diep in blessuretijd scoorde de Dominicaanse Republiek nogmaals en bepaalde de eindstand op 0-3. Woensdag speelt Natio de laatste wedstrijd van het toernooi tegen Dominica.

Guyana en de Dominicaanse Republiek zullen strijden voor plaatsing in de eindronde.