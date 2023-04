Politie tast nog in het duister over aangetroffen menselijke resten in loods

De politie in Suriname tast nog in het duister over de menselijke resten, die op 13 april in deze verlaten loods (foto) aan de Indira Gandhiweg werden aangetroffen.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie ter plaatse blijkt dat het waarschijnlijk om een man gaat. Tussen de beenderen zijn er kledingstukken aangetroffen, te weten een zwarte broek met SVB opschrift en een shirt met als opschrift Liverpool.

Net ver van de resten werden een tas en een telefoon met oplader aangetroffen. Ook werd een vastgebonden touw met een lus en een afscheidsbriefje aangetroffen. Hoe de persoon is komen te overlijden is nog niet bekend.

Volgens buurtbewoners hield een man zich waarschijnlijk in de loods op, maar was hij de afgelopen maanden niet meer gezien. De resten als ook de aangetroffen spullen zijn in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.