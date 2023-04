Finabank plaatst succesvolle perpetuele obligatie van 5 miljoen USD en 5 miljoen euro

In de periode maart – april 2023, heeft Finabank een perpetuele obligatie van 5 miljoen USD en 5 miljoen euro met een couponrente van 8% per jaar, succesvol geplaatst op de markt. Finabank is trots en verheugd over het vertrouwen dat investeerders in haar gesteld hebben, door deel te nemen aan de perpetuele obligatie.

Vanwege de complexiteit van het financiële instrument, was meedoen aan de perpetuele obligatie slechts mogelijk voor professionele beleggers op uitnodiging. Er is breed geparticipeerd door verschillende institutionele en particuliere beleggers en was er sprake van een over inschrijving.

De perpetuele obligatie is een financieel instrument dat een vast rendement (couponrente) per jaar biedt aan investeerders voor onbepaalde tijd. Het is een aantrekkelijk instrument voor beleggers die op zoek zijn naar langdurig rendement in vreemde valuta en diversificatie in hun beleggingsportefeuille.

Het doel voor het uitgeven van deze perpetuele obligatie is om onder andere het tier 1 kapitaal, de solvabiliteit van de bank te verhogen. De solvabiliteit is, na uitgifte van de obligatie, verhoogd van 17% naar 22%. Met een hogere solvabiliteit is Finabank instaat om grotere leningen te verstrekken, wat noodzakelijk is voor de voorbereidingen op de olie & gas ontwikkelingen en het groene potentieel van Suriname. In de afgelopen periode is er een toename geconstateerd van grote investeringen in de olie & gas sector, die hebben bijgedragen aan het besluit van de bank om een perpetuele obligatie uit te geven.

Het uitgeven van deze obligatie is ook om in het kader van de regelgeving van de Centrale Bank van Suriname en BASEL III, de lange termijn liquiditeiten (net stable funding) van de bank te versterken, ter waarborging van de groei van de bank.