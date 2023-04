Arrestant die tijdens ophalen kleding wegrende gearresteerd door RBT-Midden

De arrestant Dew G. (38) die op 3 april door de politie naar zijn woning aan de Helena Christinaweg werd gebracht om zijn kleding te halen en bij die gelegenheid wegrende, is maandag wederom aangehouden door manschappen van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM).

Dew G. was eerder aangehouden wegens overtreding van een beschermingsbevel en bedreiging van zijn ex-vrouw in Suriname. Hij heeft eerder ook een celstraf uitgezeten wegens verkrachting van zijn ex.

De vrouw had toen ook een beschermingsbevel aangevraagd welk haar was toegewezen. De man ging desondanks thuis bij zijn ex en bedreigde haar. Hij werd hiervoor begin deze maand aangehouden.

Drie politieambtenaren brachten hem op maandagavond 3 april naar zijn woning om zijn kleding op te halen. Daarbij zag hij kans te ontvluchten; hij rende via de achterzijde van het huis het bos in.