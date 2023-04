Agenten komen man op blote voeten met gestolen brushcutter en sap op straat tegen

De 23-jarige Romeo D. werd afgelopen week door twee aspirant agenten in Suriname aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar bureau Santodorp. Ook werd een brushcutter die Romeo in zijn bezit had in beslag genomen in verband met het onderzoek.

De twee aspirant agenten kwamen uit de nachtdienst en waren onderweg naar huis. Aan de Nieuw Weergevondenweg ter hoogte van de Felixweg werd Romeo, die op blote voeten was en een brushcutter in zijn bezit had, staande gehouden.

Bij een ingesteld onderzoek werd een doos met koude sap in zijn tas aangetroffen. In eerste instantie gaf Romeo te kennen dat hij de sap had gekocht en onderweg was om het erf van zijn moeder schoon te maken.

Gezien er op dat late tijdstip geen winkels open waren, kwam Romeo verdacht over. Tijdens het onderzoek gaf hij toe de sap en brushcutter uit twee woningen te hebben gestolen.

Na afstemming met het openbaar ministerie werd Romeo in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.