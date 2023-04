Aannemers vuilophaaldienst in actie vanwege achterstallige betalingen

Aannemers van de vuilophaaldienst in Suriname zijn vanaf vandaag in actie vanwege een grote betalingsachterstand van de overheid. Huisvuil en containers in de verschillende districten zullen hierdoor niet opgehaald worden.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) meldt dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor het probleem en vraagt de gemeenschap om rekening te houden met de ontstane situatie.

OW laat verder weten dat er voorbereidingen getroffen worden voor een structurele oplossing van het vuilproblematiek te Ornamibo. “Het traject om vuil te scheiden is inmiddels ingezet, zodat over gegaan kan worden tot recycling voor plastic, aluminium en karton. Hierdoor zal minder afval worden aangeleverd op de vuilstortplaats”.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd het huisvuil te scheiden. Glas, blik, metaal, papier- en kartonafval aan te bieden voor het ophalen en groente-, fruit – en tuinafval kan als compost gebruikt worden.