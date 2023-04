20-jarige bestuurder zonder rijbewijs vast na over de kop slaan

De politie in Suriname heeft de 20-jarige J.N. aangehouden, nadat de jongeman gisteren met een auto die door hem bestuurd werd over de kop sloeg aan de Mawakaboweg. Hij is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

N. reed die maandag 17 april samen met een vrouw in zijn voertuig over bovengenoemde weg, gaande richting Bomapolder serie 2. Ter hoogte van de Mon Souciweg moet hij vermoedelijk de controle over de besturing hebben verloren met als gevolg dat het voertuig over de kop ging en in de goot langs de weg belandde.

De vrouw die als meerijder in het voertuig zat liep daarbij een fractuur op. Ze klaagde van pijn en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De bestuurder werd aangehouden en naar het bureau overgebracht ter voorgeleiding. Hij daarna in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.