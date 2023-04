VIDEO: ‘Raceauto’ over de kop bij demonstratie Suriname Motorsport Park

Een opgevoerde Lexus personenauto is zondag tijdens een demonstratie bij het Suriname Motorsport Park (SMP) over de kop geslagen en langs de baan beland.

Het voorval is vastgelegd door een bezoeker die bezig was de demonstratie te filmen. In het filmpje is te zien hoe de auto met een hoge snelheid optrekt en raast over de racebaan.

Op een bepaald moment slaat de wagen over de kop en eindigd ondersteboven langs de baan.

De bestuurder mag van geluk spreken dat niets ergs hem is overgekomen. Hij raakte licht gewond.

Het filmpje van het voorval is hieronder te zien.