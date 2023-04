Rusland: “NPS kreeg beloofde posten bij NOB en in België niet”

De Surinaamse president Santokhi heeft voor de ondertekening van de coalitiesamenwerking in 2020 aan de Nationale Partij Suriname (NPS) beloofd dat de partij naast twee ministersposten, ook het directeurschap bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) en de ambassadeurspost in België mocht invullen.

Nadat de samenwerking beklonken was, is er echter niets meer terecht gekomen van de posten bij het NOB en België. Dit onthulde NPS-voorzitter Gregory Rusland zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

Hij noemde enkele van de afspraken waaraan de president zich niet heeft gehouden. Echter maakte hij duidelijk dat er een misvatting is dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) de NPS in de regering heeft geaccommodeerd. Het was volgens hem juist de NPS die ervoor heeft gezorgd dat er een meerderheid aan zetels ontstond en hiermee het presidentschap veilig kon worden gesteld voor Santokhi.

De NPS is op 15 februari 2023 uit de regeringscoalitie gestapt. Volgens de Rusland is en blijft de groene partij een betrouwbare partner voor welke partij dan ook, omdat de partij zich volwassen opstelt en het groter belang dient.

“De NPS is niet over een nacht ijs gegaan. Wij hebben genoeg signalen gegeven en de zaak besproken en uiteindelijk hebben we gezegd dat dit het moment is om eruit te stappen”, aldus Rusland.