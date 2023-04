Politie Santodorp lost bromfietsdiefstal binnen 24 uur op

De 40-jarige bromfietsdief Rakesh S. is binnen 24 uur nadat hij een bromfiets had gestolen, door intensief speurwerk van de politie van Santodorp aangehouden.

Hij maakte zaterdag een bromfiets buit, die voor een winkel aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname was geparkeerd. Daarbij is hij gefilmd door een bewakingscamera.

De bromfietsdief (foto) werd op zaterdag 15 april op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. De bromfiets is deels gesloopt aangetroffen waarbij een zak padie en een tas met gereedschappen ontbreken.

Rakesh verklaarde dat hij de helm in een goot aan de Mohammed Rashied Pierkhanweg heeft gegooid. Verder gaf hij aan dat hij eerder op de dag twee flessen motorolie bij een winkel had gestolen.

Inmiddels is de bromfiets aan de rechtmatige eigenaar afgestaan. De flessen motorolie heeft de man aan voorbijgangers op straat verkocht.

S. was een jaar terug reeds door de politie van Santodorp aangehouden, voor het stelen van een auto die door de eigenaar voor winkel aan de Mohammed Rashied Pierkhanweg had geparkeerd.

Na afstemming met het Suriname Openbaar Ministerie is Rakesh in verzekering gesteld.