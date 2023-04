Plan van collega’s om hun baas te beroven eindigt in gruwelijke kappartij

De verdachte Romario A. is afgelopen vrijdag in verzekering gesteld nadat hij 10 dagen geleden zijn voormalig collega bij een vechtpartij een ernstige kapwond aan zijn onderbeen heeft toegebracht, waarbij diens voet er bijna af is gekapt.

De kappartij vond op donderdag 6 april plaats te Brownsweg. Romario en het latere slachtoffer Frekko waren beiden werkzaam bij een ondernemer en hadden het plan gevat om deze man te beroven. Op een gegeven moment stapte Frekko naar de ondernemer en vertelde hem dat Romario van plan was hem te beroven.

Op basis hiervan besloot de ondernemer Romario te ontslaan.

Romarioa was woedend en besloot hierover verhaal te gaan halen bij Frekko en hem om rekenschap te vragen Bij die gelegenheid ontstond een vechtpartij tussen de mannen. Vernomen wordt dat Frekko gewapend met een houwer op Romario af ging. Deze laatste kon hem ontwapenen en bracht Frekko met de afgepakte houwer een flinke kapwond toe ter hoogte van zijn enkel.

De kapwond was zo diep dat de voet van het slachtoffer bijna los hing. Na de kappartij sloeg de verdachte op de vlucht.

De voortvluchtige man heeft zich afgelopen vrijdag samen met zijn advocaat mr. Maureen Nibte bij de politie van De Nieuwe Grond afdeling recherche regio Midden aangemeld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Romario in verzekering gesteld.