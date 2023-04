Moderne versie successong Snijders verbindt generaties

Enthousiaste reacties, vrolijke gezichten en een positieve sfeer na de launch van Kon Esi Baka Switi Lobi – RECHARGED, een moderne make-over van de befaamde song waarmee Ronald Snijders in 1978 furore maakte. De componist is blij met dit initiatief: “Het nummer leeft en de bedoeling is dat het als iets levends wordt benaderd.”

De titelsong van de gelijknamige serie en film, uitgekomen in 1978, is vooral bekend bij oudere Surinamers, met klinkende namen als Borger Breeveld, Hans Breeveld, Harold Braam en zijn zoon Clifton Braam. Duizendpoot Ruben del Prado, voorzitter van ‘597Netwerken’ zet zich in voor meer contact tussen verschillende generaties, ook op muzikaal gebied. In maart vroeg hij vier jonge, populaire zangers en rappers om hun eigen tekst toe te voegen aan het nummer van Snijders.

Del Prado neemt zelf de zang van het originele refrein voor zijn rekening en zo ontstaat een interessante wisselwerking tussen de verschillende generaties, en de stemmen en teksten van de hedendaagse artiesten DEL, ENVR, Guels en Miero. Zij zijn te zien in de videoclip van Kon Esi Baka Switi Lobi – RECHARGED, met energieke, hiphop dansende ouderen en vrolijk voetballende kinderen.

In het originele nummer waren de dwarsfluit en gitaar dominant; beide bespeeld door Ronald Snijders, met zang van Anita Breeveld. Arrangeur Ivan Ritfeld en muziek producer Jim Westfa jr., van WESTLND, gaven Kon Esi Baka Switi Lobi een meer eigentijdse sound en in New York voltooiden sound engineer Serge Tsai, van de Platinum Recording Studios en drummer Harvey Wirht de metamorfose van het lied met een sausje van kawina, kaseko en tabla.

De versie van 2023 klinkt precies zoals de componist het 45 jaar geleden bedoelde. “Kon Esi Baka is een oproep van alle tijden naar Surinamers om het gevoel wat ons zo drijft, wat ons zo raakt, dat Surinaamse gevoel, om dat te kunnen beleven en te allen tijde een plek te geven in je ziel, in je hart, in wat je droomt om te doen, en ook wat je zelf bent‚Ķ”