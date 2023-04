Kings Party zaterdag 29 april in Rhone Party Center te Amsterdam

CC Entertainment presenteert op zaterdag 29 april 2023 de grootste Kings Party dit jaar in Rhone Party Center te Amsterdam. Met King Koyeba, The Rhythms, One Man, S&B MusicBand, Ernst & Friends, DJ Lal en MC Sidney wordt het een feest om nooit meer te vergeten.

Kaarten zijn in de voorverkoop voor dames te koop voor slechts 10 euro. Heren betalen 20 euro. De voorverkooppunten zijn Ghabiang Travel, Boston Catering, Draver eethuis, Badal Travel en bij alle bandleden. De kaarten zijn ook online te koop hier via Eventbrite.

Haal je kaarten op tijd want aan de deur gelden andere tarieven.

Jarig? Kom gezellig uw feest bij CC Entertainment vieren. Gratis entree voor de jarigen op 29, 30 april, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Liever een VIP pakket, bel of app 0684431566

KINGS PARTY

Datum: Zaterdag 29 April 2023

Locatie: Rhone Party Center

Adres: Rhoneweg 12-14 Amsterdam

Aanvang: 22:00 tot 07.00 uur