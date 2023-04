Jurist Jadnanansing: “Voorgestelde Kiesregelingen in strijd met uitspraak Constitutioneel Hof”

Jurist en oud-notaris Carlo Jadnanansing vindt dat bij de verschillende bekende voorstellen voor de wijziging van de Kiesregeling in Suriname er geen rekening is gehouden met het standpunt van het Constitutioneel Hof dat uitgaat van het principe van one person one vote.

“Wat grondige kritiek krijgt is dat allemaal ervan uitgaan dat je alle districten moet beginnen om één of twee zetels te geven. Dat is in strijd met hetgeen het Constitutioneel Hof heeft gezegd. Dus wanneer je dat zou willen doen, dan zou je eerst de grondwet moeten veranderen.

Ik vind dat een landelijke evenredigheid in feite de oplossing is. Het is ook veel makkelijker. En als Coronie dan geen zetel krijgt, is wel jammer, maar ze zijn met weinig en voldoen niet aan hetgeen het Constitutioneel Hof gezegd heeft”, benadrukte Jadnanansing zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

Bij een landelijk evenredigheidsstelsel bestaan geen kiesdistricten meer, maar gaat het dan om geheel Suriname met de 51 zetels. Hierdoor kunnen de kiezer en kandidaat, waar die ook wonen, stemmen en gekozen worden.

Individuen (Jennifer van Dijk-Silos), Studiegroep Lim a Po en een deskundig team zijn aan de slag gegaan en hebben verschillende voorstellen aangeboden.

Het Surinaamse parlement heeft recent ook een academische week georganiseerd om zaken over de kiesregeling te bestuderen. Vaststaat dat er hiervoor 34 stemmen nodig zijn om uiteindelijk de wijziging in het parlement door te voeren.