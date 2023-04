Advocaat: ‘Verboden spullen in cellenhuizen binnengesmokkeld door corrupte politieambtenaren’

Dat er wapens, telefoontoestellen en drugs recent wederom bij een cellencontrole op politiebureau Geyersvlijt in Suriname zijn aangetroffen, komt door corrupte politieambtenaren die deze verboden spullen voor de arrestanten hebben binnengesmokkeld. Dat zegt advocaat Hugo Essed zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

Ondanks strenge controle op voeding en kleding die van buiten gebracht worden voor de arrestanten, worden er toch verboden spullen naar binnen gesluisd. Vorige maand werden bij een controle ook verboden spullen bij de arrestanten aangetroffen. Een aantal arrestanten werd daarbij mishandeld, waarna twee voor medische hulp per ambulance naar het ziekenhuis werden gebracht. In die zaak zijn een aantal politiefunctionarissen ingesloten.

“Hoe komen die wapens daar? Door corrupte politieambtenaren”, zegt Essed. Volgens hem is corruptie een groot probleem in Suriname. Hij noemde daarom ook onder andere de douane waar er naar zijn zeggen een grote corrupte bende zit.

“Belastingdienst idem dito, uitgifte van gronden, goudconcessies, houtconcessies. Deze worden in dit land niet uitgegeven als je niet ergens geregeld wordt. Ik sta er niet bij hoeveel er betaald wordt, maar wat ik zeker weet is dat als je je brief indient met een verzoek, je nooit een antwoord krijgt. Dat is het probleem van Suriname”, aldus de advocaat.