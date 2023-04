Parlementariër Aviankoi roept op tot boycot geldwisselaars

VHP-parlementariër Henk Aviankoi stelt dat het tijd is om alle geldwisselaars in Suriname, die invloed uitoefenen in het omhoog stuwen van de valutawisselkoers, te boycotten. Ook functionarissen die hun werk niet adequaat kunnen uitvoeren, moeten plaatsmaken.

“We moeten consequenties binden aan de situatie. Het belang van het Surinaamse volk moet gediend worden, because somebody is responsible. Ik heb met een paar cambiohouders gesproken en ze hebben me uitgelegd dat met deze vrije markt economie een cambiohouder gewoon een morgen kan opstaan en kan zeggen dat vandaag die koers 40 SRD is. De andere cambiohouder zet dan nog een 50 centen erop, anders gaan mensen niet bij hem. Maar we moeten als samenleving ook beseffen dat precies zoals we rondrijden om die hoge koers te zoeken, de winkelprijzen ook tegelijkertijd omhoog gaan. Eigenlijk moeten we boycotten om te wisselen. Laten we bepaalde personen ook boycotten door bepaalde dingen voorlopig niet te kopen”, zei de VHP’er tijdens een interview op TBN.

De politicus benadrukt naar niemand meer te luisteren, want hoe meer ze praten hoe meer de koers en prijzen de lucht ingaan.

“Ik speel geen politiek hiermee, want deze zaak houdt ook ondernemers bezig. Als monetaire autoriteiten al drie jaren niet kunnen inzien dat het niet goed gaat, dan ie musu kenki a beleid. Maar mi denki dat a handrem o hari heel binnenkort”, aldus Aviankoi die verwacht dat de president heel binnenkort zal optreden.

Terwijl de maatregelen die de koersstijging moeten beteugelen nog op zich laten wachten, blijft de koers stijgen. De gemiddelde koers door de Centrale Bank van Suriname vrijdagmiddag genoteerd is SRD 37,442 voor de US-dollar en SRD 40,370 voor de euro. De cambiokoers voor de aankoop van US-dollar bedroeg zaterdagochtend SRD 38. De euro werd voor 39,50 verkocht.